Роспотребнадзор рекомендовал вернуть масочный режим в Новосибирской области

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
В Новосибирске Роспотребнадзор рекомендуем вернуть масочный режим в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.
Главный санитарный врач Новосибирской области Александр Щербатов рекомендовал вернуть масочный режим в регионе. Об этом он заявил в ходе заседания правительства 22 августа.
Руководитель Роспотребнадзора призвал не игнорировать стремительный рост заболеваемости коронавирусом. Особенно с учётом того, что в сентябре начнутся занятия в школах. Кроме того, приближается сезон гриппа.
За последние сутки в Новосибирской области выявлено 408 новых случаев заражения коронавирусом, среди заболевших 30 детей. За минувшую неделю подтвердилось 2169 новых фактов заражения.
Как отметил Щербатов, в большинстве случаев ковид протекает легко или вовсе без симптомов. В связи с этим главный санитарный врач рекомендовал носить маски в учебных заведениях, общественных местах и в транспорте.
В ответ губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что маски должны стать сезонным аксессуаром для всех граждан.
Ранее власти региона ввели рекомендательный масочный режим в общественном транспорте.
Напомним, 22 августа вирусолог из Новосибирска Александр Чепурнов заявил о нецелесообразности дистанционное обучение для школьников с 1 сентября. При этом он поддержал идею о масочном режиме в школах.
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