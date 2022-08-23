Роспотребнадзор рекомендовал вернуть масочный режим в Новосибирской области

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В Новосибирске Роспотребнадзор рекомендуем вернуть масочный режим в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

Главный санитарный врач Новосибирской области Александр Щербатов рекомендовал вернуть масочный режим в регионе. Об этом он заявил в ходе заседания правительства 22 августа.

Руководитель Роспотребнадзора призвал не игнорировать стремительный рост заболеваемости коронавирусом. Особенно с учётом того, что в сентябре начнутся занятия в школах. Кроме того, приближается сезон гриппа.

За последние сутки в Новосибирской области выявлено 408 новых случаев заражения коронавирусом, среди заболевших 30 детей. За минувшую неделю подтвердилось 2169 новых фактов заражения.

Как отметил Щербатов, в большинстве случаев ковид протекает легко или вовсе без симптомов. В связи с этим главный санитарный врач рекомендовал носить маски в учебных заведениях, общественных местах и в транспорте.

В ответ губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что маски должны стать сезонным аксессуаром для всех граждан.

Ранее власти региона ввели рекомендательный масочный режим в общественном транспорте.

Напомним, 22 августа вирусолог из Новосибирска Александр Чепурнов заявил о нецелесообразности дистанционное обучение для школьников с 1 сентября. При этом он поддержал идею о масочном режиме в школах.