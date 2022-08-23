Барсуков Беляша, Пончика и Алису привили от бешенства под Новосибирском

Фото управления ветеринарии Новосибирской области

Трем барсукам из частного хозяйства поставили прививку против бешенства в Новосибирской области.

Трёхмесячных барсуков привезли в ветклинику в Маслянинском районе Новосибирской области для вакцинации. Фотографии процедуры опубликовало управление ветеринарии Новосибирской области.

Три молодых барсука стали клиентами государственной ветеринарной клиники. Хозяин привез их для постановки вакцины против бешенства. Это одна из немногих прививок, которые настоятельно рекомендуется делать домашним питомцам, а также в обязательном порядке — животным в зоопарке.

Имена подрастающих хищников — Беляш, Пончик и Алиса.

Прошлой осенью сообщалось об отстреле лисиц и барсуков из-за болезней, которые они переносят. В частности, разрешение на отстрел выдали из-за угрозы трихинеллеза – заболевания, которое вызывают паразиты. У человека он проявляется через лихорадку, отёки лица, кожные сыпи и эозинофилию крови. Приказ все еще действует: отстреливать опасных животных можно будет до октября 2022 года.

Также прошлой зимой барсуки вышли из зимней спячки в середине февраля. Горожане отметили, что зверьки сильно потолстели.