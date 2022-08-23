Выбросившая младенца в мусорный бак женщина оспорила суровый приговор

Фото: pixabay.

Адвокат выбросившей ребенка в мусорный бак женщины посчитал приговор слишком строгим.

22 августа адвокат жительницы Читы, которую осудили за то, что она выбросила новорожденного ребенка в мусорный бак, попросил смягчить наказание. Мать обвиняемой поддержала апелляцию. Об этом сообщает издание ZabNews со ссылкой на Забайкальский краевой суд.

Сторона защиты считает 2,5 года в колонии слишком суровым сроком. В апелляции адвокат ссылается на то, что воспитывать ребенка пришлось бы его бабушке — ведь после инцидент муж развелся с обвиняемой девушкой.

Также такое поведение женщины адвокат просит списать на послеродовую депрессию. В своем последнем слове на слушании по делу обвиняемая раскаялась и попросила смягчить приговор. Суд отказал, и в ближайшее время женщина окажется в колонии.

Напомним, женщина в декабре 2020 года родила девочку в своей квартире, задушила ее футболкой и выбросила в мусорный контейнер во дворе дома. Тело нашел дворник. Следователи искали виновницу чуть меньше года, и для этого они провели анализы ДНК у 1500 женщин в округе. На суде женщину приговорили к 2,5 годам колонии. Она объяснила свой поступок тем, что не смогла бы воспитывать троих детей (новорожденная девочка была третьей) из-за нехватки денег.

Это не первый случай такого поведения. В декабре 2021 года пенсионерка убила и выбросила на помойку тело новорождённой внучки. По версии правоохранителей, женщина решила скрыть следы преступления. Она положила тело младенца в коробку и выбросила в контейнер для мусора.

Также летом 2022 года пьяная мать уронила 11-месячного ребенка на асфальт и уснула рядом.