В Новосибирске из колонии-поселения №8 сбежали двое осуждённых

Фото с сайта ГУФСИН России по Новосибирской области

Осуждённых на территории колонии-поселения ИК-8 в Новосибирске недосчитались накануне вечером.

Информация о побеге Сергея Усарова и Игоря Кащенко появилась на сайте ГУФСИН России по Новосибирской области. В объявлении сказано, что осуждённые сбежали с одного из участков колонии №8, который расположен про адресу улица Богдана Хмельницкого, 116/2.

«В ходе проведения плановой проверки осужденных, было выявлено отсутствие осужденных Усарова Сергея Дамировича и Кащенко Игоря Александровича, отбывающих наказание на участке колонии-поселения при ФКУ ИК-8 ГУФСИН России по Новосибирской области», — говорится в сообщении.

В ГУФИН России по Новосибирской области просят местных жителей не терять бдительность, но паниковать не надо. 23-летний Сергей Усаров и 43-летний Игорь Кащенко отбывали наказания за преступления против собственности.

Особые приметы: рост Усарова – около 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные прямые, карие глаза, нос извилистый и поломан у основания, оттопыренные уши. Кащенко ростом выше — 190 сантиметров, короткие русые волосы с залысиной, нос также был сломан, выступающий подбородок, голубые глаза, белые кривые зубы, обычное телосложение.

При наличии информации о местонахождении об этих осуждённых новосибирцев просят звонить по телефонам 279-08-04, 8-923-731-32-33, 8-913-466-95-19. Воры могут орудовать и в общественном транспорте.

Кстати, следует отметить, что с этого участка ИК-8 регулярно совершаются побеги. Например, год назад оттуда сбежал рецидивист Алексей Алексеев, осуждённый за разбой и грабёж.