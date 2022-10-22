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Житель Красноярска поджег автомобиль из любопытства

Фото Житель Красноярска поджег автомобиль из любопытства
Фото Житель Красноярска поджег автомобиль из любопытства

Фото: freepik.com. Автор - ArthurHidden

43-летнего жителя Красноярска осудят за поджог автомобиля из любопытства.

В Красноярске мужчина поджег автомобиль, чтобы посмотреть, что будет, сообщает prmira.ru.

В полиции рассказали, что в ноябре 2021 года к ним обратился мужчина с заявлением о том, что неизвестные подожгли принадлежащий ему ВАЗ-2107. Автомобиль был в неисправном состоянии, и мужчина оставил его около гаража своего приятеля, чтобы отремонтировать.

Поджигателем оказался ранее судимый 43-летний житель Красноярска. Со слов мужчины, в пьяном виде он увидел припаркованный и незапертый ВАЗ. Далее он сел в машину и поджег приборную панель, чтобы эмпирическим путем узнать о горении пластмассы.

В ходе эксперимента мужчина выяснил, что огонь крайне быстро распространяете по салону автомобиля. Затем красноярец покинул горящее авто и скрылся с места преступления.

Против него возбудили уголовное дело за умышленное уничтожение имущества. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Искитимском районе Новосибирской области из-за детской шалости едва не сгорел пятиэтажный жилой дом.

Напомним, в Новосибирской области тракторист поджёг траву горящей бороной.

 

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Автор:
Игорь Гетьман
журналист

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