Опубликованы фото с места сорванной крыши общежития на Станционной в Новосибирске

Фото ГУ МЧС по Новосибирской области
В Новосибирске экстренные службы продолжают устранять последствия утреннего ЧП на улице Станционной, где сильный ветер сорвал крышу со здания общежития.
В воскресенье, 23 октября, в Новосибирске МЧС показало кадры с места сорванной с общежития крыши. Порывом ветра кровлю сорвало во двор и частично вблизи проезжей части на контактные линии электропередач по улице Станционной.
Как ранее писал Сиб.фм, инцидент произошёл в 8 утра в здании трехэтажного общежития рядом с площадью Энергетиков в Ленинском районе. Сорванная крыша повредила два припаркованных рядом автомобиля.
Среди людей пострадавших нет, однако жильцам третьего этажа — это 13 человек — пришлось эвакуироваться.
Сейчас люди размещены в специальном автобусе.
На месте работают коммунальные службы — они намерены в ближайшее время вернуть в здание тело и электричество.
Размер причиненного ущерба уточняется.
Напомним, ранее МЧС предупредило об экстремально сильном ветре в Новосибирской области. 23 октября порывы будут достигать скорости 28 километров в час. Жителей просят не парковать авто рядом с сухими деревьями и не находиться рядом с плохо закрепленными конструкциями.
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