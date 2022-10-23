Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество проиcшествия

Опубликованы фото с места сорванной крыши общежития на Станционной в Новосибирске

Фото Опубликованы фото с места сорванной крыши общежития на Станционной в Новосибирске
Фото Опубликованы фото с места сорванной крыши общежития на Станционной в Новосибирске

Фото ГУ МЧС по Новосибирской области

В Новосибирске экстренные службы продолжают устранять последствия утреннего ЧП на улице Станционной, где сильный ветер сорвал крышу со здания общежития.

В воскресенье, 23 октября, в Новосибирске МЧС показало кадры с места сорванной с общежития крыши. Порывом ветра кровлю сорвало во двор и частично вблизи проезжей части на контактные линии электропередач по улице Станционной.

Фото Опубликованы фото с места сорванной крыши общежития на Станционной в Новосибирске 2

Как ранее писал Сиб.фм, инцидент произошёл в 8 утра в здании трехэтажного общежития рядом с площадью Энергетиков в Ленинском районе. Сорванная крыша повредила два припаркованных рядом автомобиля.

Фото Опубликованы фото с места сорванной крыши общежития на Станционной в Новосибирске 3

Среди людей пострадавших нет, однако жильцам третьего этажа — это 13 человек — пришлось эвакуироваться.

Сейчас люди размещены в специальном автобусе.

Фото Опубликованы фото с места сорванной крыши общежития на Станционной в Новосибирске 4

На месте работают коммунальные службы — они намерены в ближайшее время вернуть в здание тело и электричество.

Размер причиненного ущерба уточняется.

Фото Опубликованы фото с места сорванной крыши общежития на Станционной в Новосибирске 5

Напомним, ранее МЧС предупредило об экстремально сильном ветре в Новосибирской области. 23 октября порывы будут достигать скорости 28 километров в час. Жителей просят не парковать авто рядом с сухими деревьями и не находиться рядом с плохо закрепленными конструкциями.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

15119
В Новосибирске мобилизованные составили список необходимых вещей перед отправкой на СВО
14915
В Новосибирске пункт подготовки мобилизованных продолжил работу после отправки призывников
14168
Климатический кошмар: россиян предупредили о жуткой зиме 2023 года
13618
Названы 3 региона России с самой высокой смертностью пенсионеров
13204
Кремль оценил возможность введения двухлетней службы в армии
12033
На волоске от развода: 5 признаков того, что браку пришёл конец
10508
Двойная пенсия в декабре 2022: в Госдуме рассказали о 13-й пенсии к Новому году