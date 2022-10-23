Опубликованы фото с места сорванной крыши общежития на Станционной в Новосибирске

Фото ГУ МЧС по Новосибирской области

В Новосибирске экстренные службы продолжают устранять последствия утреннего ЧП на улице Станционной, где сильный ветер сорвал крышу со здания общежития.

В воскресенье, 23 октября, в Новосибирске МЧС показало кадры с места сорванной с общежития крыши. Порывом ветра кровлю сорвало во двор и частично вблизи проезжей части на контактные линии электропередач по улице Станционной.

Как ранее писал Сиб.фм, инцидент произошёл в 8 утра в здании трехэтажного общежития рядом с площадью Энергетиков в Ленинском районе. Сорванная крыша повредила два припаркованных рядом автомобиля.

Среди людей пострадавших нет, однако жильцам третьего этажа — это 13 человек — пришлось эвакуироваться.

Сейчас люди размещены в специальном автобусе.

На месте работают коммунальные службы — они намерены в ближайшее время вернуть в здание тело и электричество.

Размер причиненного ущерба уточняется.

Напомним, ранее МЧС предупредило об экстремально сильном ветре в Новосибирской области. 23 октября порывы будут достигать скорости 28 километров в час. Жителей просят не парковать авто рядом с сухими деревьями и не находиться рядом с плохо закрепленными конструкциями.