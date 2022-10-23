Правительство Новосибирской области проконтролирует устранение последствий урагана 23 октября

Фото: группа «АСТ-54», коллаж Сиб.фм

Последствия урагана в Новосибирской области 23 октября устранят в привлечением всех необходимых специалистов.

23 ноября в Новосибирской области ураганный ветер повредил линии электроснабжения, повалил деревья и снес крыши домов. Правительство Новосибирской области проконтролирует, чтобы последствия природного явления были устранены в ближайшие сроки.

Работы по восстановлению электроснабжения ведутся на всех поврежденных участках, а для устранения неполадок привлекли всех необходимых специалистов. К 14:00 прекратились отключения электричества, сообщает заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка.

На станции Мочище, где ветер повредил кровлю спортивного зала, работает восстановительная бригада и представители районной администрации. По словам Сергея Сёмки, повреждение крыши не повлияет на учебный процесс.

Для оперативного восстановления энергоснабжения по свей области работают 106 бригад РЭС и 106 единиц техники. Также к 14:00 полностью восстановлено энегроснабжение к Карасукском районе и Бердске.

Остаются отключенными от энергосети 95 населенных пунктов по всей области.

Ранее Сиб.фм сообщал, что ураганный ветер сорвал крышу с общежития в Ленинском районе, а в Академгородке повалил несколько деревьев.