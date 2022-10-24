Фермеры Новосибирской области будут поставлять овощи и зерно в Саудовскую Аравию

Фото: предоставлено Шакиром Сулеймановым

Новосибирские аграрии планируют заниматься поставкой овощей и зерна в арабские страны.

Аграрии Новосибирской области заключили предварительные договорённости о поставке органических культур в Саудовскую Аравию. Сотрудничество обсудили сегодня в ходе Международной выставки сельского хозяйства, продуктов питания, аквакультуры и агроиндустрии, которая проходила в Эр-Рияде.

«Спрос большой, я сам убедился в этом, посетив в городах Саудовской Аравии супермаркеты и магазины поменьше. Почти вся эта продукция у них импортная, и они заинтересованы в сотрудничестве с Россией. Наше хозяйство занимается органической продукции. Мы планировали выйти с ней на европейский рынок, где большой спрос.

Уже начали оформлять все необходимые документы. Но так как сейчас этот рынок для нас фактически закрыт, мы смотрим в сторону арабских стран», — сказал директор овощеводческого хозяйства «Дары Ордынска» Шакир Сулейманов.

По его словам, договорённости Минсельхозов двух стран станут отправной точной для немедленного запуска поставок.

Пока речь идёт о поставке зерновых культур и бобовых: органическая рожь, гречка, пшеница, чечевица и горох. В перспективе возможна отправка овощей, фруктов и расширение списка поставляемых зерновых и бобовых.

Напомним, сегодня «Сибфмгрупп» получил главный приз конкурса «Сибирь.ПРО» за проект «Ново-Сибирские открытия – 85».