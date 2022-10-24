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общество

Пострадавшим от обрушения крыши общежития семьям из Новосибирска выплатят по 100 тысяч рублей

Фото Пострадавшим от обрушения крыши общежития семьям из Новосибирска выплатят по 100 тысяч рублей
Фото Пострадавшим от обрушения крыши общежития семьям из Новосибирска выплатят по 100 тысяч рублей

Фото: Игорь Гетьман / Сиб.фм

В Новосибирске Анатолий Локоть поставил задачу как можно быстрее восстановить слетевшую крышу общежития.

23 октября сильный штормовой ветер снёс крышу общежития на улице Станционная, 8. Спустя день мэр Новосибирска Анатолий Локоть посетил место происшествия и проконтролировал ход работ. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

К вечеру понедельника придомовую территорию почти полностью очистили от фрагментов, демонтируют пострадавшие кровельные конструкции, изолируют контур, чтобы не допустить попадания осадков в помещения. После очистки пространства строители начнут ремонт.

Фото Пострадавшим от обрушения крыши общежития семьям из Новосибирска выплатят по 100 тысяч рублей 2

Пострадавшим от обрушения крыши общежития семьям из Новосибирска выплатят по 100 тысяч рублей. Таких семей 6. Четыре из них нашли приют у родственников, еще для двух предоставили помещения маневренного фонда.

«Поставил задачу в максимально сжатые сроки восстановить крышу общежития», — заключил Анатолий Локоть.

Фото Пострадавшим от обрушения крыши общежития семьям из Новосибирска выплатят по 100 тысяч рублей 3

Напомним, кроме крыши общежития в Новосибирске в этот же день ветер сдвинул крышу спортзала школы в Мочище. По заявлению пресс-службы правительства региона, происшествие не повлияет на учебный процесс.

Также 23 октября 14 530 жителей остались без света из-за непогоды.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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