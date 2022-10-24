Шеф-повар рассказал, что тефлоновая посуда может привести к онкологии

Фото: freepik.com. Автор - macrovector

О том, что использование поврежденной тефлоновой посуды может спровоцировать онкологию, рассказал шеф-повар.

Член ассоциации поваров России и шеф-повар Анатолий Крюков пояснил, как использование посуды с поврежденным тефлоновым покрытием может привести к онкологическим заболеваниям. Об этом сообщает news.ru.

«Тефлоновое покрытие состоит из полимеров — либо резина, либо гранитная крошка. В основном его наносят на алюминиевую поверхность. Если говорить об алюминии — на нем нельзя готовить продукты, содержащие кислоты, так как, вступая при нагревании в реакции, поверхность и продукты образуют сильнейшие яды, и если постоянно употреблять, то количество яда в организме будет увеличиваться, что может привести к онкологии», — заявил Крюков.

По его мнению, если на тефлоновой посуде обнаружена хотя бы одна малейшая царапина — ее требуется выкинуть. Чтобы защитить посуду от дефектов, повар советует избегать резких перепадов температур.

Ранее Сиб.фм писал о том, что шеф-повар раскрыл способы уберечь крупу от личинок насекомых.

Напомним, шеф-повар Крюков поделился простым рецептом вкусной окрошки.