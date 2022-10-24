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В Красноярском крае мужчина избил девушку из-за «убитой бэхи»

Фото В Красноярском крае мужчина избил девушку из-за «убитой бэхи»
Фото В Красноярском крае мужчина избил девушку из-за «убитой бэхи»

Фото: съемка очевидцев

Очевидцы сняли на видео мужчину, жестоко избивающего девушку в Норильске.

В Норильске опубликовали видео, на котором кричащий мужчина бьет девушку руками и ногами, сообщает prmira.ru.

На видеозаписи можно увидеть, как девушка пытается убежать от мужчины, после чего она падает на землю. Однако это не остановило нападавшего, он продолжил избивать девушку, швыряя ее из стороны в сторону.

В конфликт вмешались очевидцы. Они попытались оттащить мужчину от его жертвы. Такой расклад не успокоил хозяина БМВ, он все равно пытался наносить удары девушке.

В ходе избиения нападавший кричал, обвиняя девушку в аварии, которую она якобы устроила на его автомобиле.

«Ты [зачем] тачку разбила, животное? Она "бэху" убила мою! Ты [зачем] за руль села? Животное, ты что, водитель?».

По данным правоохранительных органов, никто не получал заявлений о происшествии, как и заявлений от второго участника ДТП — но проверку начали после того, как видео с избиением женщины попало в соцсети.

Приехавшие на место полицейские обнаружили во дворе машины с «незначительными повреждениями». Сейчас они ищут владельцев автомобилей, которые попали в аварию и выясняют обстоятельства произошедшего конфликта.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске пьяный мужчина избил 61-летнюю мать.

Напомним, подростки избили ребенка с отставанием в развитии около школы №169 в Новосибирске.

 

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Автор:
Игорь Гетьман
журналист

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