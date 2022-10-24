В Новосибирске коммунальщики выкопали огромную яму на выходе из подъезда девятиэтажки

Фото: группа «Инцидент Новосибирск» во Вконтакте
В Новосибирске выкопанная перед подъездом огромная яма перекрыла жильцам выход из дома.
Перед подъездом девятиэтажного дома №27/1 по улице Ударной рабочие коммунальных служб выкопали огромную яму, которая перекрыла выход жильцам. Об этом местные жители сообщили в группе «Инцидент Новосибирск» во Вконтакте.
По словам очевидцев, яму шириной на весь проход выкопали за один день 21 октября. Её оградили, но 24 октября сильный ветер уронил ограждения в яму. Выход из дома стал небезопасным, особенно для детей, пожилых людей, беременных женщин и всех, кто несёт тяжелые предметы. Также отсутствие прохода может помешать работе экстренных служб.
Мэрия Новосибирска уже прокомментировала инцидент. Пресс-служба сообщила, что районная администрация ответит 26 октября, «но из-за большой загруженности специалистам может потребоваться больше времени для подготовки».
Ранее Сиб.фм сообщал, что аллею за 13 миллионов перекопали в пригороде Новосибирска через месяц после открытия.
Также мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что Гусинобродское шоссе в Новосибирске отремонтировали на 93%.
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