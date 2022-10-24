В Новосибирске перекрыли Комсомольский проспект на пересечении с улицей Ленина

Фото предоставлено мэрией Новосибирска
На улице Ленина в Новосибирске ограничили проезд транспорта из-за просадки асфальта.
В понедельник, 24 октября, на пересечении улицы Ленина и Комсомольского проспекта ограничили проезд. Дорогу сузили на 6 метров из-за посадки асфальта, сообщает мэрия Новосибирска.
Проезд по Комсомольскому проспекту на перекрёстке с Ленина полностью перекрыли. Ограничение продлится до 25 октября. Это связано с тем, что асфальт просел около дома №29 по улице Ленина.
Пресс-служба мэрии Новосибирска просит водителей быть осторожными, обращать внимание на информационные щиты и знаки.
Ранее в Новосибирске перекрыли пешеходную зону под Октябрьским мостом.
Также 21 октября мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что Гусинобродское шоссе отремонтировали на 93%.
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