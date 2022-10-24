В Новосибирске перекрыли Комсомольский проспект на пересечении с улицей Ленина

Фото предоставлено мэрией Новосибирска

На улице Ленина в Новосибирске ограничили проезд транспорта из-за просадки асфальта.

В понедельник, 24 октября, на пересечении улицы Ленина и Комсомольского проспекта ограничили проезд. Дорогу сузили на 6 метров из-за посадки асфальта, сообщает мэрия Новосибирска.

Проезд по Комсомольскому проспекту на перекрёстке с Ленина полностью перекрыли. Ограничение продлится до 25 октября. Это связано с тем, что асфальт просел около дома №29 по улице Ленина.

Пресс-служба мэрии Новосибирска просит водителей быть осторожными, обращать внимание на информационные щиты и знаки.

Ранее в Новосибирске перекрыли пешеходную зону под Октябрьским мостом.

Также 21 октября мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что Гусинобродское шоссе отремонтировали на 93%.