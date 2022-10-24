Юрист из Новосибирска рассказал о компенсации жителям после урагана 23 октября

Фото: Игорь Гетьман / Сиб.фм

Руководитель юридического департамента ООО «Холдинг «Люди Дела» Алексей Аржанников рассказал, могут ли новосибирцы получить компенсации после шторма 23 октября.

Сиб.фм обратился к руководителю юридического департамента ООО «Холдинг «Люди Дела» Алексею Аржанникову, прояснившему, могут ли жители города получить компенсации ущерба, нанесенного ураганным ветром.

Напомним, 23 октября в Новосибирской области сильный ветер повредил 27 линий энергоснабжения в городе и лишил электричества 95 населенных пунктов региона (в общей сложности 14 530 жителей), а также сорвал и откинул на несколько метров кусок крыши общежития по улице Станционная, 8 и косвенно повредил несколько автомобилей, сбросив на них куски фасада и вывесок. Кроме того, ветер повалил 17 деревьев, 4 остановки и 7 различных конструкций.

«Когда речь идет о таких погодных явлениях — редко удается доказать, что должностными лицами были допущены какие-то нарушения. Например, что упавшее дерево давно подлежало спилу, или что кровля на крыше не была закреплена надлежащим образом. Что касается рекламных конструкций и элементов фасадов зданий, то к ним есть требования о прочности, то есть если данные элементы обвалились — это уже точно незаконное действие со стороны собственника или управляющей компании, они не имеют права содержать здания и конструкции в таком состоянии. А значит с них можно будет искать ущерб. Поэтому для того чтобы получить компенсацию ущерба от падения каких-то элементов, нужно доказать противоправность действий (или бездействия) лиц, ответственных за данные элементы. В таких делах также важно будет доказать и установить, что сам пострадавший не допустил никаких нарушений, например при парковке автомобиля. Нужно понимать, что суды часто смотрят на такие ситуации как на природные явления и несчастные случаи, за которые никто не должен нести ответственность», — рассказал Аржанников.

Кроме того, юрист отметил, что новосибирцам вряд ли можно рассчитывать на компенсацию в том случае, если из-за резкого отключения электроэнергии у них сгорели какие-то бытовые электроприборы, так как в таких ситуациях сложно установить, кто несёт ответственность за выгорание бытового прибора из-за скачка электричества или его отключения. В таких ситуациях для получения компенсации ущерба нужно доказать, что бытовой прибор вышел из строя именно из-за данного отключения или скачка электричества, а также, что отключение электричества стало следствием незаконных действий (или бездействия) должностных лиц, например электроснабжающих организаций. На практике это сложно, или даже невозможно доказать, заключил Алексей Аржанников.

Службы городского хозяйства устранили большую часть последствий шторма, несчастных случаев во время происшествий также не произошло. Губернатор региона Андрей Травников отметил, что из 95 населенных пунктов, отключенных от электроэнергии после порывов ветра, 94 получили энергоснабжение уже вечером 23 октября. На утро без электроэнергии оставался один удалённый населённый пункт в Северном районе, в который уже выехала бригада специалистов РЭС.