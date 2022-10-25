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Абоненты МТС в Новосибирске и Бердске смогут управлять ТВ-эфиром

Фото Абоненты МТС в Новосибирске и Бердске смогут управлять ТВ-эфиром
Фото Абоненты МТС в Новосибирске и Бердске смогут управлять ТВ-эфиром

Фото: МТС

По данным пресс-службы ПАО «МТС», в Новосибирске и Бердске состоялся запуск интерактивного ТВ для клиентов домашних сервисов МТС. Благодаря IPTV (Internet Protocol Television) пользователи могут управлять эфиром, записывать телевизионный контент с экономией мобильной связи и домашнего интернета.

В отличие от привычного цифрового телевидения, технология IPTV позволяет ставить трансляцию телеканалов на паузу, перематывать, записывать фильмы и передачи в память приставки и так далее. Приставка поддерживает FullHD и 4К-качество видео. Кроме того, её можно использовать как медиаплеер и игровую консоль. IPTV даёт бесплатный доступ к расширенному ТВ гиду, а также базовому пакету онлайн-кинотеатра KION: это более 200 каналов, тысячи фильмов и сериалов, в том числе, оригинального производства. Сервис также позволяет ограничивать доступ к нежелательным для детей каналам с помощью «Родительского контроля».

Жители Новосибирска и Бердска смогут подключить её в пакете с другими сервисами, входящими в семейную подписку «МЫ МТС+500»: домашним интернетом на скорости до 500 Мбит/с и мобильной связью.

«Масштабная модернизация фиксированной связи в Новосибирске и Бердске позволила охватить новой технологией интерактивного телевидения все районы города. Жители смогут превратить любой телевизор в умный девайс даже при отсутствии функции Smart TV», – рассказал директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

Подключение IPTV бесплатно для действующих и новых абонентов фиксированного интернета оператора в Новосибирске. Достаточно установить ТВ-приставку на базе Android и Wi-Fi-роутер. Интерактивная приставка подходит ко всем телевизорам, оборудованным HDMI-портом. После подключения в личном кабинете можно управлять подписками, контролировать расходы, подключать и отключать дополнительные опции. Проверить техническую возможность подключения по конкретному адресу можно на сайте компании.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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