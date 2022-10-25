Актуальный вопрос: кто такой аналитик BI и где пройти обучение

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Аналитик BI работает с информацией, его главная задача – помогать компаниям принимать обоснованные, эффективные решения для развития бизнеса. Также специалисты профиля могут программировать модели данных, инструменты для визуализации и контроля.

BI-аналитики собирают данные из разных источников и визуализируют эту информацию с применением соответствующих инструментов, вместе с командой создают, поддерживают, развивают полезные и удобные аналитические продукты. Также бизнес-аналитик принимает участие в актуализации, улучшении методологии расчета метрик, поддерживает и развивает хранилища данных, создаёт удобные интерфейсы, проверяет различные гипотезы.

Эту профессию можно освоить довольно быстро, здесь не нужно изучать никаких языков программирования. Курс «Аналитик BI» образовательной платформы Нетология длится 9 месяцев и подходит всем, кто хочет научиться работать с данными. Он даёт техническую базу и инструменты для старта в аналитике с нуля и дальнейшего развития в этой области. Формат курса – вебинары, видеолекции.

Компетенции BI-аналитика

Основные требования к BI-аналитикам:

настройка аналитики;

поиск, обработка данных из разных источников;

создание прикладных дашбордов;

анализ поведения пользователей.

Востребованность BI-аналитиков постоянно растет, в больших городах доступно большое число вакансий с конкурентной заработной платой. На старте можно зарабатывать от 55-85 тыс. рублей в зависимости от региона, по мере получения опыта эти цифры увеличиваются в 2-4 раза.

Преимущества и недостатки направления

Плюсы профессии:

престижность, высокая востребованность;

хорошие зарплаты, даже на старте;

большое количество вакансий по всей стране;

хорошие перспективы для профессионального роста и карьерного развития.

Каждый перспективный проект, любая компания, нацеленная на успех, требуют индивидуального подхода, комплексной аналитики, нестандартных решений. Поэтому спустя 5-10-15 лет спрос на специалистов профиля будет только расти. Если вы усидчивы, ответственны, готовы к монотонному труду, можете попробовать себя в этой профессии. Доступны оффлайн и онлайн вакансии.

Как и где учиться

Профессию BI-аналитика можно освоить с нуля, строгих требований к базовым знаниям, опыту работы нет. Самостоятельное обучение – путь долгий и не всегда эффективный, поэтому лучше будет подобрать школу или курсы.

Онлайн-программы пользуются популярностью, поскольку позволяют заниматься в гибком графике, без отрыва от основной учебы или работы. Выбор школ большой, поэтому студент сможет изучить разные варианты, сравнить их условия, цены и остановиться на выгодном, удобном для себя. Уровень дистанционного образования сегодня не уступает качеству очных программ.

Онлайн-платформа Нетология гарантирует максимальные образовательные стандарты и имеет государственную лицензию на обучение. Вы будете заниматься с разработчиками-практиками, которые досконально разбираются в том, что преподают, а не просто знают теорию. После окончания курса студенты получают дипломы установленного образца о профессиональной переподготовке.

Еще сомневаетесь?

Не теряйте время – пробуйте. Учеников образовательной платформы Нетология ждет масса полезной информации, динамичные живые уроки и сопровождение преподавателей и кураторов в течение всего курса. Плюс выпускники могут рассчитывать на бесплатную программу трудоустройства Центра развития карьеры Нетологии.

Если программа не подойдет, просто не понравится, вы сможете вернуть деньги в любой момент. В течение первых трех занятий школа возвращает всю сумму курса, после четвертого – стоимость оставшихся уроков. Успешного обучения!