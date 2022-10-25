Главу Сузунского района Лилию Некрасову и её мужа арестовали на 2 месяца и увезли в СИЗО

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В Центральном районному суде закончили рассматривать вопрос о заключении под стражу главы Сузунского района Лилии Некрасовой, а также её супруга Дмитрия.

В процесс по ходатайству следователя о заключении под стражу Дмитрия Некрасова стороны сели уже в шестом часу вечера. В Центральный районный суд супругов доставили ещё в первой половине дня.

Первой перед судом предстала Лилия Некрасова, которая обвиняется в том, что фиктивно устроила мужа, который нанёс районному бюджету почти миллионный ущерб. Следователи посчитали, что на время следствия чиновницу надо отправить в СИЗО.

Суд также принял решение о заключении главы Сузунского района под стражу до 23 декабря. Аналогичное ходатайство от следователя поступило и по поводу супруга чиновницы Дмитрия Некрасова.

«Постановлением Центрального районного суда города Новосибирска от 25.10.2022 избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 23.12.2022 в отношении Некрасова Д.Е., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ»,

- сообщили в Центральном районном суде.

Это постановление ещё в силу не вступило и, возможно, будет обжаловано адвокатами районной чиновницы. По окончании процессов супругов увезли в СИЗО-1, где они по отдельности проведут ближайшие два месяца.