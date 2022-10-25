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На Алтае ищут свидетелей аварии с перевёрнутым грузовиком с туристами из Новосибирска

Фото На Алтае ищут свидетелей аварии с перевёрнутым грузовиком с туристами из Новосибирска
Фото На Алтае ищут свидетелей аварии с перевёрнутым грузовиком с туристами из Новосибирска

Фото из группы "Инцидент Новосибирск" в соцсети "ВКонтакте"

Грузовик с туристами из Новосибирска перевернулся на Алтае в августе этого года.

Следователи в Республике Алтай продолжают поиск свидетелей аварии с участием туристов из Новосибирска. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

«Следственное управление просит оказать содействие в установлении свидетелей и очевидцев, иных лиц, обладающих значимой для расследования уголовного дела информацией по обстоятельствам произошедшего, для производства с их участием следственных действий», — сказано в сообщении СК.

Ранее Сиб.фм писал, что грузовик ГАЗ-66 с туристами из Новосибирской области перевернулся во время экскурсии в горах Горного Алтая. В результате пострадали несколько человек, включая детей. Со слов туристов, в момент инцидента люди находились в открытом кузове. Большинство получили ссадины и синяки после опрокидывания машины. Но двое детей — 6 и 10 лет — ударились головой об камни, у них не исключена "Закрытая черепно-мозговая травма". Одна из пассажирок сломала руку.

Продолжается расследование дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Напомним, сегодня под Новосибирском в аварии пострадали пять человек.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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