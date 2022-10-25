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Сбежавшего из ИК №8 в Новосибирске осуждённого отправили в СИЗО

Фото Сбежавшего из ИК №8 в Новосибирске осуждённого отправили в СИЗО
Фото Сбежавшего из ИК №8 в Новосибирске осуждённого отправили в СИЗО

Фото: Экстренный вызов, ОТС

Калининский районный суд сегодня решал вопрос: что делать со сбежавшим из колонии-поселения в Новосибирске осуждённым Игорем Кащенко.

Ещё в пятницу, 21 октября, сотрудники колонии-поселения на улице Богдана Хмельницкого недосчитались двух осуждённых. 23-летний Сергей Усаров и 43-летний Игорь Кащенко переоделись в гражданское и ушли.

На свободе беглецы гуляли два дня. Напарники решили разделиться: одного из них – Сергея Усарова — задержали в Советском районе Новосибирска, а вот 43-летний Игорь Кащенко добрался, уже было, до автовокзала Барнаула. Оттуда его вернули в Новосибирск, а сегодня доставили в Калининский районный суд.

"Избрать Кащенко меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток, то есть до 21 ноября. Постановление может быть обжаловано в Новосибирском областном суде",

– зачитал решение судья.

Таким образом, Игорю Кащенко придётся сменить колонию-поселение на более аскетичные условия пребывания. Да и по результатам расследования срок сбежавшему явно накинут.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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