В «Электронной школе» в Новосибирске случился сбой из-за DDoS-атаки

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DDoS-атаки вызвали сбой с электронным дневником в Новосибирской области.

С 24 октября в Новосибирской области система «Электронная школа» оказалась недоступна для учеников и родителей. Как сообщает министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь, причина сбоев — DDoS-атаки.

Электронный дневник, через который можно узнавать расписание и оценки учеников, оказался недоступен. В редакцию Сиб.фм обратились родители детей и сообщили о сбое.

«Боремся с централизованными DDoS-атаками. Пытаемся локализовать. Сейчас доступ открыли только учителям, вечером откроем для всех. Всех уже подключили», — сообщил Сергей Цукарь журналисту «АиФ-Новосибирск».

Система давала сбои и за неделю до этого инцидента — это отметили и родители детей, которые обратились к Сиб.фм.

«Или у них что то глючит, или сервера нагрузку не выдерживают... А такое должно быть предусмотрено. Не на коленке же написанное никому не нужное приложение. Должны были технически обеспечить и предугадать такие нагрузки», — считает Татьяна, мать ученика 8 класса.

Родители обращают внимание на то, что уже через неделю в школах наступят осенние каникулы, и логичнее было бы перенести технические работы на время отдыха школьников.

«А если это "плановые технические работы" то извините, через неделю каникулы... Нельзя было подождать?», — возмущается Валерия, мать первоклассника.

Напомним, ранее Сиб.фм сообщал, что нового появилось в учебном процессе в 2022/2023 году. Так, например. у школьников с первого класса начались уроки истории, а изучение второго иностранного языка отменили.