В Новосибирске автосервисы назвали стоимость замены шин на зимние

Фото Дениса Винокурова / Сиб.фм

Средняя цена шиномонтажа в Новосибирске составила 1400 рублей.

В Новосибирске сервисы шиномонтажа назвали цены на услуги. В среднем по городу стоимость замены резины на зимнюю составила 1400 рублей.

Шиномонтажные сервисы называют среднюю цену 1300-1500 рублей для замены колёс диаметра 15 дюймов — для большего диаметра стоимость увеличится.

По словам представителей СТО, среднее время ожидания днем составляет полчаса (2-3 машины), и может увеличиться до часа утром (с 07:00 до 10:00) и вечером (с 18:00 до 22:00).

Некоторые сервисы предлагают также выезд на дом. Стоимость этой услуги начинается от 1200 рублей.

Вместе с заменой шин многие СТО предлагают балансировку, обработку герметиком и сопутствующие услуги. Такой комплект в среднем оценивают в 2500 рублей.

Стоимость замены резины и колес с летних на зимние в новосибирских автосервисах не увеличилась за прошедший год.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в шиномонтажках Новосибирска после снега 28 сентября образовались очереди на смену резины.