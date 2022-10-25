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В Новосибирской области ожидается второй циклон с сильным ветром 27 октября

Фото В Новосибирской области ожидается второй циклон с сильным ветром 27 октября
Фото В Новосибирской области ожидается второй циклон с сильным ветром 27 октября

В Новосибирской области ожидается очередное ухудшение погоды со штормовым ветром 27 октября.

Второй циклон с сильным ветром придёт в Новосибирскую область в четверг, 27 октября. В этот день ожидаются порывы ветра до 18 метров секунду. О этом сообщается на сайте Западно-Сибирского УГМС.

По данным синоптиков, 25 и 26 октября в регионе будет преобладать погода без осадков. В восточных районах области пройдет снег.

Ночью в НСО будет -1 -6 градусов, днем воздух прогреется до +7 градусов.

Уже в четверг, 27 октября, Новосибирск накроет вторая волна циклона.

Синоптики предупредили об ухудшении погоды — начнется дождь, переходящий в мокрый снег. Порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду, однако минусовых температур не ожидается. Столбик термометра в этот день покажет до +10 тепла.

Напомним, первая волна непогоды обрушилась на Новосибирскую области 23 октября. Из-за ветра, порывы которого достигали 28 метров в секунду, сорвало крышу на здании общежития в Ленинском районе города. Десятки домов остались без электричества.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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