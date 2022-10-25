В центре внимания: стартовали продажи в комплексе премиум-класса «Маяковский»

Фото: клубные резиденции «Маяковский»

Аналитика рынка недвижимости сегодня определяет стандарты жизни современного человека и его потребностей, опережающих время и предвосхищающих новые условия и возможности.

Сейчас Новосибирск переживает бум в строительстве авторских архитектурных проектов. Покупатели на рынке жилья чувствуют себя гурманами, выбирая самые лучшие предложения. Один из таких деликатесов – клубные резиденции «Маяковский» — комплекс премиум-класса для тех, кто ценит все преимущества и качество жизни. Прогрессивность в совокупности со здоровыми амбициями.

Здание на ул. Чаплыгина спроектировано экспертами девелоперской компании «БЭЛ Девелопмент», которая уже 20 лет реализует объекты коммерческой и жилой недвижимости в России и за ее пределами.

«Маяковский» располагается в самом центре города, в окружении культурных и исторически значимых локаций: от НОВАТа и филармонии до Первомайского сквера и лучших гастрономических точек, образовательных и медицинских учреждений Новосибирска.

В исторической части города с развитой инфраструктурой, где каждый метр свободного пространства для застройки представляет особую ценность, в ближайшие время «Маяковский» станет чуть ли не единственным жилым объектом, предлагающим премиальные условия для жизни и развития.

Одним из преимуществ локации «Маяковского» стали панорамные виды на главные достопримечательности города, которые можно запечатлеть из резиденции комплекса.

Личные преимущества

Просторные пентхаусы на последнем 14 этаже станут лучшим воплощением идеи о безупречности. Здесь можно установить настоящий дровяной камин, и под огнями ночного города наслаждаться уютной домашней атмосферой на вершине мегаполиса.

Из 114 резиденций только в двух апартаментах открыты самые захватывающие виды на центр столицы с личной террасы, где воздух свободы и ощущение полета сталкиваются с бурным потоком жизни большого города.

На 13 и 14 этажах благодаря сплошному угловому остеклению резиденций пространство гостиной кажется бесконечным. Днем для вас открыты красоты города с высоты птичьего полета, а с наступлением вечера — праздничные мерцающие огни.

Внутреннее устройство

Для решения бытовых и деловых услуг для резидентов работает специальный консьерж-сервис. Его специалисты могут встретить гостей, получать доставку, вызвать такси или по вашей просьбе заказать клининг.

Первые этажи комплекса занимает пространство ритейла: ресторан класса люкс, студия растяжки и медитации, химчистка, винный бутик, SPA-салон.

Во дворе расположена комфортная лаунж-зона и летняя терраса ресторана.

Профессиональные сотрудники УК федерального уровня МЭДОКС ежедневно поддерживают чистоту на территории здания и проводят проверку инженерных коммуникаций.

Для автовладельцев на -1 и -2 этажах «Маяковского» размещен теплый подземный паркинг на 80 машиномест. Автоматический шлагбаум, видеонаблюдение, охрана и топинговое покрытие обеспечивают их владельцам комфорт и безопасность.

Взгляд в архитектуре

По идее создателей проекта в нем используются самые актуальные европейские решения — четкие линии и экологичные материалы. Ночная иллюминация подчеркивает объем и высоту здания, а его современный фасад дополняет исторический облик города.

Основным стилем интерьеров общественных пространств выбран ар-деко. Благородной цветовой гамме преданы входные группы, лестничные пролеты, холлы и коридоры. Дизайн детально проработан: зеркала украшены акцентным фацетом, предметы мебели сделаны по авторским эскизам. В оформлении бра, молдингов использована благородная латунь.

Надежность в исполнении

Наблюдать за придомовой территорией, паркингом, холлами позволяет охранная система Bolid. С помощью видеодомофона FERMAX можно контролировать доступ в резиденцию и открывать двери, даже находясь на расстоянии от самой резиденции.

На каждом этаже установлены немецкие окна Schüco, которые гарантируют тепло и тишину жителям комплекса. Высокоскоростные бесшумные лифты бренда Kone позволяют быстро и с комфортом добраться от двери холла до личной резиденции. Воздух в здании очищает высокотехнологичная система кондиционирования LG, каждые 30 минут подвергая его двойной фильтрации и температурной подготовке.

Клубные резиденции «Маяковский» — это новый взгляд на преимущества жизни в большом городе. Здесь вы всегда будете в центре событий, при этом сохраняя покой внутри своего дома, а продуманное пространство и его уникальная архитектура станут для вас ежедневным источником энергии и вдохновения.⁣

Клубные резиденции «Маяковский»

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