В Забайкалье подали первый иск из-за частичной мобилизации

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Первый иск в суд из-за мобилизации приняли в Забайкалье.

В Забайкальском крае подали первый судебный иск, связанный с частичной мобилизацией. Об этом пишет ИА ZabNews.

Сообщается, что жительница Читы подала административный иск в местный суд, так как не согласна с призывом на службу в рамках частичной мобилизации своего родственника.

«Представитель, обратившийся в суд с административным иском в интересах жителя краевой столицы, просит признать незаконными действия и решение призывной комиссии», – говорится в сообщении.

Судебное заседание запланировано на 28 октября.

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае не возбуждали уголовные дела в отношении мобилизованных граждан из-за уклонения от службы. Об этом заявлял начальник пресс-службы правительства региона Роман Шадрин. Тогда же, в начале октября, не было исковых заявлений, связанных с мобилизационной кампанией в регионе.

Напомним, ранее мужчины в Новосибирской области получили повестки в военкомат на 25 октября.