Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

В Забайкалье подали первый иск из-за частичной мобилизации

Фото В Забайкалье подали первый иск из-за частичной мобилизации
Фото В Забайкалье подали первый иск из-за частичной мобилизации

Фото: ZabNews

Первый иск в суд из-за мобилизации приняли в Забайкалье.

В Забайкальском крае подали первый судебный иск, связанный с частичной мобилизацией. Об этом пишет ИА ZabNews.

Сообщается, что жительница Читы подала административный иск в местный суд, так как не согласна с призывом на службу в рамках частичной мобилизации своего родственника.

«Представитель, обратившийся в суд с административным иском в интересах жителя краевой столицы, просит признать незаконными действия и решение призывной комиссии», – говорится в сообщении.

Судебное заседание запланировано на 28 октября.

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае не возбуждали уголовные дела в отношении мобилизованных граждан из-за уклонения от службы. Об этом заявлял начальник пресс-службы правительства региона Роман Шадрин. Тогда же, в начале октября, не было исковых заявлений, связанных с мобилизационной кампанией в регионе.

Напомним, ранее мужчины в Новосибирской области получили повестки в военкомат на 25 октября.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

57378
Мужчины в Новосибирской области получили повестки в военкомат на 25 октября
25890
В Новосибирске пункт подготовки мобилизованных продолжил работу после отправки призывников
19456
Покажите язык: три симптома рака, которые появляются во рту
16149
Солнечное затмение 25 октября 2022: где и во сколько смотреть
14472
На волоске от развода: 5 признаков того, что браку пришёл конец
13888
Кремль оценил возможность введения двухлетней службы в армии
12917
Нечисть вырвется наружу: экстрасенсы рассказали об опасности Хэллоуина 31 октября 2022 года