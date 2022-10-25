Замглавы Сузунского района Осипов оштрафован за срыв контракта по благоустройству

Фото из архива Сиб.фм

На первого заместителя главы Сузунского района по строительству Александра Осипова завели два административных дела за срыв контракта по благоустройство – чиновник будет оштрафован.

Прокурорская проверка выявила неисполнение сроков приёма объекта между администрацией Сузунского района и ООО «Вершина». Подрядчик благоустроил улицу Ленина в районном центре по нацпроекту "Жильё и городская среда", но сдать работу чиновникам рабочим никак не удавалось. Пока к делу не подключились прокуроры.

"Должностные лица администрации, приняв фактически выполненные работы, на протяжении нескольких месяцев уклонились от подписания акта их приёмки и оплаты. В связи с этим прокурором района в отношении заместителя главы администрации Сузунского района возбуждены два дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 9 статьи 7.32. КоАП РФ (несоставление документов о приемке выполненной работы) и по части 1 статьи 7.32.5 КоАП РФ (нарушение сроков оплаты по контракту)", –

рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

После возбуждения административного производства подрядчик почти сразу получил честно заработанные 3 миллиона рублей. А вот Александр Осипов получил штраф в размере 50 тысяч рублей.

Эта история закрыта и не имеет отношения к уголовному делу главы Сузунского района Лилии Некрасовой. Кстати, вчера Александр Осипов рассказал корреспонденту Сиб.фм, что считает задержание начальницы недоразумением. Он связывает это с подковёрными интригами.