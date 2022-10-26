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27 октября в Новосибирской области ожидается сильный ветер до 20 метров в секунду

Фото 27 октября в Новосибирской области ожидается сильный ветер до 20 метров в секунду
Фото 27 октября в Новосибирской области ожидается сильный ветер до 20 метров в секунду

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирск придет циклон из Казахстана с мокрым снегом и сильным ветром.

В Новосибирскую область надвигается циклон из Казахстана. Изменения погоды принесут сильный ветер, мокрый снег и понижение температуры до нуля градусов. Об этом предупреждает Западно-Сибирский гидрометцентр.

Фото 27 октября в Новосибирской области ожидается сильный ветер до 20 метров в секунду 2

27 октября ветер начнет усиливаться и достигнет порывов 20 м/с. Ночью температура опустится до 0 градусов, днем составит +6..+8 градусов.

В пятницу, 28 октября, ветер замедлится до 15 м/с, а температура днем начнет понижаться.

В субботу, 29 октября, днем температура опустится до +1..+3 градусов, а ночью — до -1..+3 градусов. Порывы ветра до 15 м/с также останутся в области.

Фото 27 октября в Новосибирской области ожидается сильный ветер до 20 метров в секунду 3

Напомним, 23 октября шквальный ветер с порывами до 28 м/с сдувал крыши домов, ломал деревья и оставил без счета почти 15 тысяч жителей области и 95 населенных пунктов. Большую часть последствий стихии устранили за день.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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