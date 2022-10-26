Губернатор Новосибирской области Травников прокомментировал ошибки в ходе мобилизации

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал об ошибках, допущенных в ходе частичной мобилизации в регионе.

В среду, 26 октября, в ходе прямого эфира губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал ошибки, допущенные в ходе частичной мобилизации в регионе. По словам политика, отрицать ошибки невозможно, однако некоторые из них возникли и по вине граждан, не посещавших военкоматы после получения военных билетов.

«Один из случаев, это когда мужчине весом 140 килограммов прислали повестку, но военком последний раз его видел худощавым юнцом. Уверен, что российской бойцы такого большого калибра пока не потребуются. Другая ситуация — мужчина, нашедший семью. Однако, он не то что в военкомат не показывался, он даже в ЗАГС не ходил. Откуда военкому знать, что он — многодетный отец?» — привел примеры Травников.

Кроме того, губернатор отметил, что некоторые проблемы со здоровьем или наличие детей у призванных выявляется уже во время пребывания в военной части. Эти вопросы решаются путем медицинских обследований и экспертиз.

Глава региона также напомнил о том, что справки по вопросам мобилизации можно получить по телефону 122, на федеральном сайте Объясняем.рф и по номеру областного военкомата.

Ранее Травников заявил, что частичная мобилизация в Новосибирской области завершится до конца недели.