Губернатор Новосибирской области заявил об окончании мобилизации до конца недели

Фото: Густаво Зырянова / Сиб.фм

Андрей Травников заявил, что до конца недели в Новосибирской области завершится частичная мобилизация.

В среду, 26 октября, губернатор Андрей Травников сделал заявление о завершении частичной мобилизации в Новосибирской области до конца текущей недели.

«Частичная мобилизация завершится, когда будет издан соответствующий указ президента. Формально мобилизация продолжается. Кроме указа, есть задание на призыв, которое выдает Минобороны РФ. Новосибирская область действует строго в соответствии с этим заданием. Исходя из тех заданий, мы понимаем, что выполним до конца этой недели», — сказал губернатор во время прямого эфира на канале «Вести Новосибирск».

Ранее Сиб.фм губернатор Новосибирской области Травников рассказал про отсрочки для отцов троих детей.

«Полк строится на строевой смотр перед отправкой. Командир делает объявление, у кого есть три ребенка. Выходят из строя несколько мужчин. У них на месте проверяют документы и оформляют отсрочки», — рассказал Андрей Травников.

Напомним, 26 октября глава региона также рассказал об ошибках, допущенных в ходе частичной мобилизации в Новосибирской области.