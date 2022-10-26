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Губернатор Травников дал совет призванному по мобилизации новосибирцу весом 140 кг

Фото Губернатор Травников дал совет призванному по мобилизации новосибирцу весом 140 кг
Фото Губернатор Травников дал совет призванному по мобилизации новосибирцу весом 140 кг

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал ситуацию с вручением повестки 140-килограммовому жителю города.

В ходе прямого эфира в среду, 26 октября, губернатор Новосибирской области Андрей Травников дал совет мужчине весом 140 килограммов, которому прислали повестку в связи с частичной мобилизацией. Впервые об этой ситуации стало известно 19 октября.

По словам губернатора региона, это произошло из-за того, что базы данных военкоматов могут не обновляться годами.

«В последний раз военком видел его 20 лет назад худощавым юнцом, откуда ему знать что он вырос в такого солидного мужчину? Можно посоветовать мужику не устраивать вселенский скандал, взять повестку спокойно, прийти в военкомат показаться. Уверен, что российской армии пока не потребуются бойцы такого большого калибра», — заявил Травников.

Губернатор также отметил, что в таких случаях военкоматы будут посылать граждан на дополнительные медицинские обследования.

Ранее глава Новосибирской области сообщил, что частичная мобилизация в регионе завершится на этой неделе.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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Теги

Новосибирская область
армия
военные
ошибка
Андрей Травников
вес
мобилизация
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