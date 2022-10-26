Губернатор Травников дал совет призванному по мобилизации новосибирцу весом 140 кг

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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал ситуацию с вручением повестки 140-килограммовому жителю города.

В ходе прямого эфира в среду, 26 октября, губернатор Новосибирской области Андрей Травников дал совет мужчине весом 140 килограммов, которому прислали повестку в связи с частичной мобилизацией. Впервые об этой ситуации стало известно 19 октября.

По словам губернатора региона, это произошло из-за того, что базы данных военкоматов могут не обновляться годами.

«В последний раз военком видел его 20 лет назад худощавым юнцом, откуда ему знать что он вырос в такого солидного мужчину? Можно посоветовать мужику не устраивать вселенский скандал, взять повестку спокойно, прийти в военкомат показаться. Уверен, что российской армии пока не потребуются бойцы такого большого калибра», — заявил Травников.

Губернатор также отметил, что в таких случаях военкоматы будут посылать граждан на дополнительные медицинские обследования.

Ранее глава Новосибирской области сообщил, что частичная мобилизация в регионе завершится на этой неделе.