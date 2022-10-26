Ксения Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве

Фото: @xenia_sobchak
По данным источников информагентств, журналистка Ксения Собчак получила статус подозреваемой в деле о вымогательстве в особо крупном размере.
Российская журналистка Ксения Собчак стала подозреваемой по уголовному делу о вымогательстве. Об этом сообщили источники RT и ТАСС сегодня, 26 октября. Агентства со ссылкой на представителей силовых структур утверждают, что потерпевшим по уголовному делу по выступает «должностное лицо "Ростеха"».
Дело возбуждено по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК — вымогательство в особо крупном размере, пишут СМИ. Максимальное наказание — лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
По сведениям СМИ, сегодня с утра в доме Собчак в Подмосковье проходят обыски. Они связаны с задержанием коммерческого директора журналистки Кирилла Суханова, который также выступает подозреваемым по этому делу.
Напомним, в начале октября был вынесен приговор по делу о гибели уроженки Новосибирска в ДТП с Собчак.
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