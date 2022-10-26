Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Педиатр рассказала о запретах при купании ребенка в ванной

Фото Педиатр рассказала о запретах при купании ребенка в ванной
Фото Педиатр рассказала о запретах при купании ребенка в ванной

Фото: freepik.com. Автор - pch.vector

Врач-педиатр порекомендовала родителям не использовать плавательные круги и не набирать полную ванну во время купания ребенка.

Родителям не стоит использовать специальные круги во время купания младенцев в ванне, а также наполнять ее водой полностью, считает главный внештатный педиатр Минздрава Мособласти Нисо Одинаева. Об этом сообщает news.ru.

«Например, если ребенок плавает на животике, то шейный отдел его скелета сильно изгибается. Шея новорожденных очень хрупкая, получается, что из-за круга весь вес малыша ложится при купании на нее, что и может в дальнейшем привести к травмам», — говорит врач.

Медик также призвала не оставлять ни на секунду детей без присмотра во время водных процедур.

«Также не забудьте убрать стеклянные предметы и все, что может разбиться и рассыпать вокруг опасные осколки», — подчеркнула Одинаева.

Врач посоветовала стелить на дно ванны противоскользящий коврик, чтобы ребенок не упал и не ударился. Медик отметила, что не стоит наливать ванну доверху — дети должны сидеть по грудь. Кроме того, Одинаева призвала контролировать температуру воды, так как «закаливание и купание — разные вещи».

Ранее Сиб.фм писал о том, что врачи выяснили, что неправильное ношение бюстгальтера может принести значимый вред здоровью женщины.

Напомним, врач рассказал, как быстро вылечить ангину и красные гланды.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Игорь Гетьман
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

89296
Мужчины в Новосибирской области получили повестки в военкомат на 25 октября
76774
Солнечное затмение 25 октября 2022: где и во сколько смотреть
27496
Житель Новосибирска рассказал о погранконтроле в Толмачёво перед вылетом за границу
27338
В Новосибирске пункт подготовки мобилизованных продолжил работу после отправки призывников
20026
Покажите язык: три симптома рака, которые появляются во рту
16733
В Новосибирске ищут специалистов по мобилизационной работе с зарплатой 31 тысяча рублей
14998
На волоске от развода: 5 признаков того, что браку пришёл конец