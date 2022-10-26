Педиатр рассказала о запретах при купании ребенка в ванной

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Врач-педиатр порекомендовала родителям не использовать плавательные круги и не набирать полную ванну во время купания ребенка.

Родителям не стоит использовать специальные круги во время купания младенцев в ванне, а также наполнять ее водой полностью, считает главный внештатный педиатр Минздрава Мособласти Нисо Одинаева. Об этом сообщает news.ru.

«Например, если ребенок плавает на животике, то шейный отдел его скелета сильно изгибается. Шея новорожденных очень хрупкая, получается, что из-за круга весь вес малыша ложится при купании на нее, что и может в дальнейшем привести к травмам», — говорит врач.

Медик также призвала не оставлять ни на секунду детей без присмотра во время водных процедур.

«Также не забудьте убрать стеклянные предметы и все, что может разбиться и рассыпать вокруг опасные осколки», — подчеркнула Одинаева.

Врач посоветовала стелить на дно ванны противоскользящий коврик, чтобы ребенок не упал и не ударился. Медик отметила, что не стоит наливать ванну доверху — дети должны сидеть по грудь. Кроме того, Одинаева призвала контролировать температуру воды, так как «закаливание и купание — разные вещи».

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