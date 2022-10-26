Минобороны расширило список освобожденных от частичной мобилизации

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Министерство обороны освободило от частичной мобилизации отцов с двумя детьми и беременными женами.

От частичной мобилизации освободят категорию резервистов, имеющих двух детей и беременных жен, сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по делам семьи Нину Останину.

"Только что созвонилась с заместителем министра обороны Николаем Панковым. Наши изменения в директиву Генштаба касательно освобождения от частичной мобилизации отца двоих детей, жена которого на 22-й неделе беременности, — приняты", — написала она в своем Telegram-канале в среду, 26 октября.

Также она отметила, что от частичной мобилизации будут освобождены отцы детей-инвалидов, независимо от количества детей в семье.

Ранее Сиб.фм писал о том, что совет депутатов Новосибирска в первом чтении принял поправки в городской бюджет о выделении 25 миллионов рублей на поддержку мобилизованных и их семей.

Напомним, губернатор Новосибирской области заявил об окончании мобилизации до конца недели.