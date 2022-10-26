Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Саблезубый оленёнок Эрнест родился в Ленинградском зоопарке

Фото Саблезубый оленёнок Эрнест родился в Ленинградском зоопарке
Фото Саблезубый оленёнок Эрнест родился в Ленинградском зоопарке

Фото: группа ВК "Ленинградский зоопарк"

В Ленинградском зоопарке у саблезубых оленей родился детеныш.

У пары саблезубых оленей из Ленинградского зоопарка родился детеныш по прозвищу Эрнест, сообщает online47.ru.

Фото Саблезубый оленёнок Эрнест родился в Ленинградском зоопарке 2

В семье он оказался третьим "ребенком" — у очаровательного детеныша есть две сестры.

Видео с олененком появилось в группе ВК «Ленинградский зоопарк». Малыша назвали Эрнест.

"У малютки есть отличительная особенность – его правую заднюю ножку опоясывает красивая белая полосочка, будто новорожденный носит браслетик или носочек", — говорят специалисты.

Саблезубых оленей привезли в учреждение год назад из Калуги. Изначально их было трое: самец Рудольф и самки Комета и Резвая.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске в мини-зоопарке родилась тройня мангустов.

Напомним, семейство альпак из Ленинградского зоопарка пополнилось маленькой Ватрушкой.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Игорь Гетьман
журналист

1

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

89296
Мужчины в Новосибирской области получили повестки в военкомат на 25 октября
76774
Солнечное затмение 25 октября 2022: где и во сколько смотреть
27496
Житель Новосибирска рассказал о погранконтроле в Толмачёво перед вылетом за границу
27338
В Новосибирске пункт подготовки мобилизованных продолжил работу после отправки призывников
20026
Покажите язык: три симптома рака, которые появляются во рту
16733
В Новосибирске ищут специалистов по мобилизационной работе с зарплатой 31 тысяча рублей
14998
На волоске от развода: 5 признаков того, что браку пришёл конец