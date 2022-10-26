Саблезубый оленёнок Эрнест родился в Ленинградском зоопарке

Фото: группа ВК "Ленинградский зоопарк"
В Ленинградском зоопарке у саблезубых оленей родился детеныш.
У пары саблезубых оленей из Ленинградского зоопарка родился детеныш по прозвищу Эрнест, сообщает online47.ru.
В семье он оказался третьим "ребенком" — у очаровательного детеныша есть две сестры.
Видео с олененком появилось в группе ВК «Ленинградский зоопарк». Малыша назвали Эрнест.
"У малютки есть отличительная особенность – его правую заднюю ножку опоясывает красивая белая полосочка, будто новорожденный носит браслетик или носочек", — говорят специалисты.
Саблезубых оленей привезли в учреждение год назад из Калуги. Изначально их было трое: самец Рудольф и самки Комета и Резвая.
Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске в мини-зоопарке родилась тройня мангустов.
Напомним, семейство альпак из Ленинградского зоопарка пополнилось маленькой Ватрушкой.
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