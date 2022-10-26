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Замглавы Сузунского района Осипов не смог обжаловать штраф за срыв контракта по благоустройству

Фото Замглавы Сузунского района Осипов не смог обжаловать штраф за срыв контракта по благоустройству
Фото Замглавы Сузунского района Осипов не смог обжаловать штраф за срыв контракта по благоустройству

Фото из архива Сиб.фм

Первый заместитель главы Сузунского района Новосибирской области Александр Осипов рассказал, что срыва контракта по нацпроекту не было, а обжаловать полученный штраф он просто не успел.

Этим летом прокурорская проверка выявила срыв сроков приёма отремонтированной улицы Ленина. Подрядчиком на объекте выступала фирма ООО «Вершина», с которой договоры заключила администрация Сузунского района.

Дорожные строители свою работу выполнили, но ревизоры никак не могли её принять и выплатить заработанные 3 миллиона рублей. Это продолжалось несколько месяцев, пока к делу не подключились прокуроры.

"В связи с этим прокурором района в отношении заместителя главы администрации Сузунского района были возбуждены два дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 9 статьи 7.32. КоАП РФ (несоставление документов о приемке выполненной работы) и по части 1 статьи 7.32.5 КоАП РФ (нарушение сроков оплаты по контракту)",

– сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

В результате первый заместитель главы Сузунского района по строительству Александр Осипов по суду был оштрафован на 50 тысяч рублей. Корреспонденту Сиб.фм чиновник сообщил, что эти деньги уже выплатил.

«Я не согласен с предъявленным нарушением. Но я на тот момент улетал в отпуск и не успел обжаловать решение, поэтому пришлось заплатить деньги. Однако никаких срывов контракта по нацпроекту не было», — заявил Александр Осипов.

Кстати, Сиб.фм ранее уже писал, что с сегодняшнего дня, 26 октября, первый заместитель по строительству назначен исполняющим обязанности главы Сузунского района. Также в нашем материале вы сможете прочитать, что он думает об аресте Лилии Некрасовой.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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