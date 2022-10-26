В Сузуне назначен исполняющий обязанности главы района после ареста Лилии Некрасовой

Фото из архива Сиб.фм

26 октября в Сузунском районе назначен исполняющий обязанности главы района – им стал первый заместитель по строительству Александр Осипов.

События в Сузунском районе на этой неделе развиваются скоротечно. В понедельник, 24 октября, стало известно о задержании главы Сузунского района Лилии Некрасовой сотрудниками ФСБ. По предварительной информации, она фиктивно трудоустроила мужа и пополнила семейный бюджет почти миллионом рублей.

А уже вчера, 25 октября, семейную чету доставили в Центральный районный суд Новосибирска, где им избирали меру пресечения. Супругов, обвиняемых по части 3 статьи 159 УК РФ, отправили на время следствия в СИЗО. Впрочем, в администрации Сузунского района в виновность руководителя не верят.

«Какое фиктивное трудоустройство? Нам повезло, что она пять лет является главой района. Так много сделано – работает семь дней в неделю. Я вообще удивляюсь её работоспособности и результативности. Я думаю, что это происки и интриги», — комментировал Сиб.фм в понедельник первый заместитель Некрасовой по строительству Александр Осипов.

В эту среду корреспондент Сиб.фм пытался выяснить, кто теперь руководит сузунской администрацией. Ответить на этот вопрос не смогли ни в приёмной, ни в планово-экономическом отделе. У половины руководства администрации телефоны оказались вне зоны действия сети.

К вечеру на звонок ответил тот самый первый заместитель по строительству Александр Осипов. Он подтвердил своё назначение.

«26 октября я назначен исполняющим обязанности главы Сузунского района на время следствия по делу Лилии Некрасовой. Она сейчас находится в отпуске без содержания. Надеюсь, что суд разберётся и докажет её невиновность»,

- подытожил Александр Осипов.

Сиб.фм продолжает следить за развитием событий. Лилия и Дмитрий Некрасовы сейчас определены в СИЗО Новосибирска.