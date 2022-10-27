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общество

В Новосибирске 89-летняя баба Тома связала носки для участников спецоперации

Фото В Новосибирске 89-летняя баба Тома связала носки для участников спецоперации
Фото В Новосибирске 89-летняя баба Тома связала носки для участников спецоперации

Фото: группа ВК "Народный Фронт | Новосибирская область"

89-летняя жительница Новосибирска связала носки и шапки для бойцов СВО.

Участники специальной военной операции получат носки и шапки, связанные 89-летней бабой Томой из Новосибирска. Об этом сообщают в группе ВК «Народный Фронт | Новосибирская область».

«Передайте им, что мы, пенсионерки, переживаем», — высказалась бабушка.

В пункт приема помощи для бойцов СВО пенсионерка пришла с огромным пакетом одежды, которую она связала сама.

«Дай Бог каждому в 89 лет быть такой целостной Личностью и вести личным примером за собой. Не сомневаемся, что и носки и шапки, связанные её натруженными, но добрыми руками и доброе слово, ежедневно обращенное в защиту Русского солдата — будет лучшим оберегом для бойцов», — говорят представители «Народного фронта».

Ранее Сиб.фм писал о том, что «Народный фронт» в Новосибирске принял 170 обращений по частичной мобилизации.

Напомним, в Новосибирске «Народный фронт» собирает данные об ошибочно призванных по частичной мобилизации мужчинах.

 

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Автор:
Игорь Гетьман
журналист

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