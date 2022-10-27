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Новосибирские водители пожаловались на сильные пробки на площади Калинина

Фото Новосибирские водители пожаловались на сильные пробки на площади Калинина
Фото Новосибирские водители пожаловались на сильные пробки на площади Калинина

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске водители пожаловались на серьезные пробки на площади Калинина, которые наблюдаются уже два дня.

«АиФ-Новосибирск» сообщает о жалобах новосибирских автомобилистов на сильные пробки на площади Калинина, которые мешают движению уже два дня.

«Позавчера на площади около 16 часов не работали светофоры, что вызвало настоящий транспортный коллапс. Вчера утром движение тоже как будто встало. Может, это связано с перекрытиями из-за монтажа стелы?» — спрашивают водители.

По информации пресс-службы мэрии Новосибирска, движение на площади Калинина не перекрывалось и не будет до 3 ноября, а поломка светофоров произошла по техническим причинам. Работа светофоров была восстановлена к вечеру 25 октября.

Напомним, 3 ноября на площади Калинина откроется памятная стела «Новосибирск – Город трудовой доблести», в связи с чем движение транспортных средств ограничат с 17:00 до 20:00:

— на участке Красного проспекта по четной стороне от улицы Писарева до улицы Кропоткина (за исключением движения общественного транспорта);

— на участке Красного проспекта от улицы Кропоткина до площади Калинина;

— на участке улицы Дуси Ковальчук по четной стороне от улицы Плановой до площади Калинина;

— на участке улицы Кавалерийской от Красного проспекта до улицы Брестской;

— на участке ул. Брестской от улицы Кавалерийской до улицы Кропоткина.

Кроме того, выезд на Красный проспект по проездам между зданиями № 87 и 99, № 99 и 101, № 101 и 153, № 155 и 157, № 184/1 и 186, № 182/1 и 184, № 98 и 100, № 104 и 100 по Красному проспекту будет исключен.

С 7:30 до 20:00 нельзя будет парковать транспорт:

— на участке площади им. Калинина от пересечения улицы Дуси Ковальчук у дома № 157 по Красному проспекту до пересечения с улицы Дуси Ковальчук у дома № 188 по Красному проспекту;

— по Красному проспекту на участке от улицы Писарева до улицы Кропоткина, за исключением автобусов, доставляющих участников мероприятия;

— по Красному проспекту на участке от улицы Кропоткина до площади Калинина.

3 ноября с 17:00 до 19:00 организуют безопасный переход прибывающих участников мероприятия по Красному проспекту через проезжую часть улицы Кропоткина, а с 19:30 до 20:00 — безопасное движение участников по окончании мероприятия по Красному проспекту на отрезке от площади Калинина до улицы Кропоткина.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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