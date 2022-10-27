Жители Новосибирска напишут «Географический диктант» 30 октября

Русское географическое сообщество приглашает жителей Новосибирской области принять участие в «Географическом диктанте».

30 октября Русское географическое сообщество проведет на 96 площадках Новосибирской области «Географический диктант».

В числе площадок — учебные заведения, библиотеки административные учреждения и даже воинская часть. Диктант также будет доступен в онлайн-формате и продлится до 10 ноября.

Задания будут составлены в четырёх вариантах, каждый из которых включает 40 вопросов: 10 по общеизвестным фактам из географии и 30 более сложных, требующих применения образного мышления и логики.

В состав заданий этого года войдут и вопросы непрофессиональных авторов связанные с живописью, музыкой, литературой и народным творчеством, присланные в рамках конкурса «Напиши свой вопрос для Географического диктанта».

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