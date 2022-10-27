Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество наука

Жители Новосибирска напишут «Географический диктант» 30 октября

Фото Жители Новосибирска напишут «Географический диктант» 30 октября
Фото Жители Новосибирска напишут «Географический диктант» 30 октября

Русское географическое сообщество приглашает жителей Новосибирской области принять участие в «Географическом диктанте».

30 октября Русское географическое сообщество проведет на 96 площадках Новосибирской области «Географический диктант».

В числе площадок — учебные заведения, библиотеки административные учреждения и даже воинская часть. Диктант также будет доступен в онлайн-формате и продлится до 10 ноября.

Задания будут составлены в четырёх вариантах, каждый из которых включает 40 вопросов: 10 по общеизвестным фактам из географии и 30 более сложных, требующих применения образного мышления и логики.

В состав заданий этого года войдут и вопросы непрофессиональных авторов связанные с живописью, музыкой, литературой и народным творчеством, присланные в рамках конкурса «Напиши свой вопрос для Географического диктанта».

Ранее Сиб.фм рассказывал о программе празднования Нового года 2023.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

90800
Мужчины в Новосибирской области получили повестки в военкомат на 25 октября
77857
Солнечное затмение 25 октября 2022: где и во сколько смотреть
27920
Житель Новосибирска рассказал о погранконтроле в Толмачёво перед вылетом за границу
20389
Покажите язык: три симптома рака, которые появляются во рту
17713
В Новосибирске ищут специалистов по мобилизационной работе с зарплатой 31 тысяча рублей
15265
На волоске от развода: 5 признаков того, что браку пришёл конец
15082
Вот из-за чего обвисает грудь: врачи объяснили, как неправильный бюстгальтер уродует женщин