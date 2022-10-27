Путин высказался о подготовке «грязной бомбы» на Украине

Фото: Kremlin.ru
Президент России высказался о готовящихся провокациях со стороны украинских властей.
Российским властям известно о планах Украины по подготовке провокаций с использованием «грязной бомбы». Об этом в ходе встречи с главами спецслужб стран СНГ 26 октября заявил президент Владимир Путин.
«Нам известно о планах Украины по использованию "грязной бомбы"», — высказался глава государства.
Российский президент подчеркнул, что Украина стала инструментом внешней политики США, практически потеряла суверенитет, а её территорию превратили в полигон для биологических экспериментов.
«США оставляют без внимания заявления киевского режима заполучить ядерное оружие. Ведь сказано было публично со стороны киевских властей об этом, нет, все помалкивают. Известно и о планах использовать для провокации так называемую "грязную бомбу"», — сказал Владимир Путин.
Кроме того, президент России отметил, что инцидент на Крымском мосту, а также попытки диверсии на Курской АЭС говорят о необходимости усилить меры безопасности на объектах транспортной и энергетической инфраструктуры.
Напомним, ранее был опубликован указ Путина о военном положении в четырёх регионах России.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают