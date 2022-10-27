Путин высказался о подготовке «грязной бомбы» на Украине

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Президент России высказался о готовящихся провокациях со стороны украинских властей.

Российским властям известно о планах Украины по подготовке провокаций с использованием «грязной бомбы». Об этом в ходе встречи с главами спецслужб стран СНГ 26 октября заявил президент Владимир Путин.

«Нам известно о планах Украины по использованию "грязной бомбы"», — высказался глава государства.

Российский президент подчеркнул, что Украина стала инструментом внешней политики США, практически потеряла суверенитет, а её территорию превратили в полигон для биологических экспериментов.

«США оставляют без внимания заявления киевского режима заполучить ядерное оружие. Ведь сказано было публично со стороны киевских властей об этом, нет, все помалкивают. Известно и о планах использовать для провокации так называемую "грязную бомбу"», — сказал Владимир Путин.

Кроме того, президент России отметил, что инцидент на Крымском мосту, а также попытки диверсии на Курской АЭС говорят о необходимости усилить меры безопасности на объектах транспортной и энергетической инфраструктуры.

Напомним, ранее был опубликован указ Путина о военном положении в четырёх регионах России.