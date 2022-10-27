"Сама пришла и попросила еды": 71-летнего россиянина обвиняют в изнасиловании 5-летней девочки

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71-летнего пенсионера задержали по обвинению в изнасиловании 5-летней девочки в Ленобласти.

В деревне Рабитицы Ленинградской области был задержан 71-летний пенсионера, его обвиняют в изнасиловании малолетнего ребенка, сообщает online47.ru.

По версии следствия, пенсионер похитил 5-летнюю девочку, отвел ее к себе домой и изнасиловал. Дошкольница гуляла во дворе дома с разрешения своей матери, без присмотра взрослых. Правоохранительным органам об этом сообщил знакомый пенсионера, который увидел ребенка у дома.

Однако сам пенсионер заявил знакомому, что ребенок находится у него уже двое суток. 5-летний ребенок якобы сам пришел к нему домой и попросил еды.

Известно, что семья пострадавшей полная и благополучная, на учете в отделе по делам несовершеннолетних не состоит. Подозреваемый в преступлении задержан. По факту случившегося заведено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера".

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