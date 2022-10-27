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Стала известна причина полетов вертолетов и дронов в небе над Новосибирском

Фото Стала известна причина полетов вертолетов и дронов в небе над Новосибирском
Фото Стала известна причина полетов вертолетов и дронов в небе над Новосибирском

Фото: pixabay.com

СГК объяснила присутствие вертолетов и дронов в небе над Новосибирском 25 и 26 октября.

Вечером в среду, 26 октября, жители Новосибирска заметили вертолеты в небе над городом. СГК объяснила, что с помощью аэросъемки проводится обследование теплосетей на дефекты. Тепловизор показывает утечки и повреждения изоляции.

Обследования с помощью дронов и вертолета Ми-8 проводят в темное время суток, чтобы визоры не сбивал солнечный свет. Такие проверки проводятся ежегодно после запуску системы теплоснабжения города.

Напомним, 25 октября новосибирцы обратили внимание на дрон, пролетающий над объектом критически важной инфраструктуры ТЭК. Тогда горожане вызвали сотрудников АБ «Гвардия», однако найти людей, управлявших квадрокоптером не удалось.

В СГК уточнили, что в ближайшее время пройдет еще несколько аэросъемок, сроки окончания исследования зависят от погодных условий.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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Теги

СГК
теплотрасса
вертолёт
дрон
квадрокоптер
вертолеты
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