В Новосибирске покинувших Россию депутатов-«прогульщиков» хотят лишить мандатов

Фото с личной станицы Хельги Пироговой в соцсетях

Законодатели Новосибирска хотят забрать мандаты у депутатов-«прогульщиков».

28 сентября в совете депутатов Новосибирска предложили забирать мандаты у депутатов-«прогульщиков». 27 октября на сессии Заксобрания это решение единогласно поддержали.

До сих пор не было законного основания для досрочного завершения депутатских полномочий, которое бы позволило забирать мандаты у тех слуг народа, что покинули Россию. Представители Законодательного собрания Новосибирска собираются обратиться с таким предложением в Госдуму РФ, чтобы из-за возникшего инцидента принять решение на федеральном уровне.

По мнению зампреда комитета Заксобрания по государственной политике Игоря Умербаева, «долговременное отсутствие депутатов негативно сказывается как на работе горсовета, так и на жителях округа».

К «прогульщикам» относятся Сергей Бoйко и Хельга Пирогова.