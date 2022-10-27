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В Новосибирске реконструируют улицу за ТЦ «Ройял Парк»

Фото В Новосибирске реконструируют улицу за ТЦ «Ройял Парк»
Фото В Новосибирске реконструируют улицу за ТЦ «Ройял Парк»

Фото: «АиФ-Новосибирск»

Участок улицы Дачной за торговым центром планируют реконструировать в течение следующих нескольких лет.

Участок улицы Дачной недалеко от торгового центра «Ройял Парк» планируют реконструировать. Заказ на сайте госзакупок разместило МКУ Новосибирска. Согласно заявке, работы проведут на территории от Дуси Ковальчук до Галущака.

В технической документации госзакупки сказано, что подрядчик должен будет «реконструируемую автомобильную дорогу увязать с существующей улично-дорожной сетью района с устройством необходимых пересечений и примыканий».

Исполнитель также должен будет обеспечить доступность прилегающей к указанному участку Дачной малоэтажной застройки.

Протяженность участка составляет 345 метров. С 30 ноября до 31 июля 2023-го года победитель конкурса должен будет подготовить проектную документацию. Стоимость работ превышает 4,4 млн рублей.

Напомним, в Новосибирске 1 ноября откроют проезд по Бориса Богаткова.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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