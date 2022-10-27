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В Новосибирске суд отправил в колонию строгого режима брата экс-начальника ТУАД Листопада

Фото В Новосибирске суд отправил в колонию строгого режима брата экс-начальника ТУАД Листопада
Фото В Новосибирске суд отправил в колонию строгого режима брата экс-начальника ТУАД Листопада

Фото Управления Судебного департамента в Новосибирской области

В Железнодорожном районном суде Новосибирска огласили приговор брату экс-начальника ТУАД Игорю Листопаду - его обвиняли в посредничестве в получении взяток.

Игорь Листопад был одним из десятка фигурантов по громкому делу ТУАД, которое два года назад прогремело в Новосибирске. Согласно версии следствия, руководитель ТУАД Новосибирской области Михаил Чуманов и замминистра транспорта Сергей Ставицкий поставили коррупцию на широкие рельсы, получая «откаты».

Пока процесс по делу высокопоставленных чиновников ещё продолжается, Железнодорожный районный суд решил судьбу брата Чуманова. Игоря Листопада обвиняли в посредничестве при получении взяток.

На прениях гособвинитель попросил для родственника экс-руководителя ТУАД Новосибирской области 7,5 лет заключения в колонии строгого режима и 10 миллионов рублей штрафа.

Сегодня, 27 октября, Железнодорожный районный суд поставил в этом деле точку: на оглашение объёмного приговора ушло больше часа.

«Провозглашён приговор по уголовному делу в отношении Листопада И.Н., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ. Приговором суда Листопад И.Н. признан виновным в совершении указанного преступления и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима»,

- сообщили в Железнодорожном районном суде.

Около года Игорь Листопад провёл в СИЗО, поэтому новый срок будет рассчитываться с учётом этого времени. Впрочем, адвокаты брата начальника ТУАД, скорее всего, подадут апелляционную жалобу.

Подробный рассказ о том, как Land Cruiser довёл Сергея Ставицкого до суда, и зачем тёще высокопоставленного чиновника нужен был асфальт – вы узнаете из этого материала.

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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