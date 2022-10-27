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В Новосибирской области ожидается штормовой ветер до 21 м/с 28 октября

Фото В Новосибирской области ожидается штормовой ветер до 21 м/с 28 октября
Фото В Новосибирской области ожидается штормовой ветер до 21 м/с 28 октября

Фото: Сиб.фм

Ухудшение погодных условий ожидается в конце рабочей недели в Новосибирске.

В Новосибирской области в ночь на 28 октября ожидаются усиление ветра и мокрый снег. Об этом сообщили в региональном ГМЦ. Скорость ветра может достигать 21 метра в секунду. Также из-за пониженной температуры и снегопада возможен снегопад, уточнили в Гидрометцентре.

Отметим, что в начале рабочей недели жители Новосибирска зафиксировали резкий рост цен в зависимости от изменения погодных условий. Например, утром 24 октября цены на такси в Новосибирске выросли в два раза из-за ночного и утреннего снегопада. Метель началась в воскресенье, 23 октября после штормового ветра в первой половине дня.

В частности, цена за проезд от улицы Кошурникова до Кавалерийской составлял от 400 рублей.

Напомним, ранее Сиб.фм писал, что прогноз погоды на весь ноябрь 2022 года в Новосибирске опубликовали популярные погодные сервисы "Яндекс.Погода", "Погода Mail.ru" и Гисметео.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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