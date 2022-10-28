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Морозы до -11 градусов ожидаются в Новосибирской области в выходные

Фото Морозы до -11 градусов ожидаются в Новосибирской области в выходные
Фото Морозы до -11 градусов ожидаются в Новосибирской области в выходные

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В субботу и воскресенье в Новосибирской области ожидается снег и заморозки до -11 градусов.

29 и 30 октября в Новосибирской области ожидается похолодание, мокрый снег и заморозки ночью до -11 градусов. Об этом сообщает Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Новосибирске в выходные ожидается ночная температура -2..-5 градусов, дневная — +0..+4, юго-западный ветер в течение двух дней сменится на южный со скоростью 5-10 м/с.

При этом по области ночная температура в области будет отличаться от городской: -1..-6, местами до -11. Дневная температура также будет более низкой: -2..+3 градусов в субботу и -1..+4 в воскресенье.

Напомним, в пятницу, 28 октября, в Новосибирске ожидают резкое похолодание и мокрый снег.

Ранее Сиб.фм сообщал, что к январю в Новосибирскую область придут 30-градусные морозы.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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