Элджею подарили фирменный свитер ХК «Сибирь» с номером 54

Фото: ХК «Сибирь»

Рэпер Элджей получил юбилейный свитер хоккейной «Сибири».

В Новосибирске рэперу Элджею подарили фирменный свитер хоккейного клуба «Сибирь». Об этом сообщили в пресс-службе команды. Звёздный уроженец Новосибирска сфотографировался с хоккеистами.

Приезд Элджея связан с юбилеем ЛДС «Сибирь». Уже завтра перед началом матча ХК «Сибирь» — «Северсталь» рэпер выступит перед фанатами.

Игра сибиряков с гостями из Череповца пройдёт 29 октября на ЛДС «Сибирь». Концерт Элджея запланирован на 17:10, уточнили в клубе. Также в «Сибири» отметили, что приезд звёздного гостя связан с юбилеем знаменитого стадиона.

Напомним, ранее болельщики раскупили все билеты на матч «Сибирь» — «Северсталь».