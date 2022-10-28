Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество спорт

Элджею подарили фирменный свитер ХК «Сибирь» с номером 54

Фото Элджею подарили фирменный свитер ХК «Сибирь» с номером 54
Фото Элджею подарили фирменный свитер ХК «Сибирь» с номером 54

Фото: ХК «Сибирь»

Рэпер Элджей получил юбилейный свитер хоккейной «Сибири».

В Новосибирске рэперу Элджею подарили фирменный свитер хоккейного клуба «Сибирь». Об этом сообщили в пресс-службе команды. Звёздный уроженец Новосибирска сфотографировался с хоккеистами.

Фото Элджею подарили фирменный свитер ХК «Сибирь» с номером 54 2

Приезд Элджея связан с юбилеем ЛДС «Сибирь». Уже завтра перед началом матча ХК «Сибирь» — «Северсталь» рэпер выступит перед фанатами.

Игра сибиряков с гостями из Череповца пройдёт 29 октября на ЛДС «Сибирь». Концерт Элджея запланирован на 17:10, уточнили в клубе. Также в «Сибири» отметили, что приезд звёздного гостя связан с юбилеем знаменитого стадиона.

Напомним, ранее болельщики раскупили все билеты на матч «Сибирь» — «Северсталь».

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

91848
Мужчины в Новосибирской области получили повестки в военкомат на 25 октября
78657
Солнечное затмение 25 октября 2022: где и во сколько смотреть
28356
Житель Новосибирска рассказал о погранконтроле в Толмачёво перед вылетом за границу
20803
Покажите язык: три симптома рака, которые появляются во рту
17947
В Новосибирске ищут специалистов по мобилизационной работе с зарплатой 31 тысяча рублей
15265
Вот из-за чего обвисает грудь: врачи объяснили, как неправильный бюстгальтер уродует женщин
15130
Солнечное затмение в Новосибирске 25 октября: онлайн трансляция