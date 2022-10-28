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Новосибирский суд рассмотрит дело об уснувшем водителе микроавтобуса

Фото Новосибирский суд рассмотрит дело об уснувшем водителе микроавтобуса
Фото Новосибирский суд рассмотрит дело об уснувшем водителе микроавтобуса

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске дело о 26-летнем уснувшем водителе микроавтобуса, въехавшем в КамАЗ, в результате чего погибли три человека, рассмотрит суд.

Пресс-служба прокуратуры Новосибирской области сообщила о рассмотрении Октябрьским районным судом Новосибирска дела об водителе сервиса BlaBlaCar, уснувшем за рулем микроавтобуса и столкнувшегося с грузовым автомобилем КамАЗ.

Утром 15 марта 2022 года обвиняемый, находящийся в утомленном состоянии за рулем микроавтобуса Тойота, перевозил шесть человек. Около дома №177 на улице Большевистская мужчина водитель уснул и потерявший управление автобус врезался в КамАЗ, стоявший в крайнем правом ряду.

В результате ДТП погибли три пассажира, а еще трое получили различные травмы.

Обвиняемый признал свою вину, дело передано на рассмотрение в суд.

Ранее Сиб.фм сообщал о Газели, задавившей мужчину, сидевшего на дороге, а позже появилось видео происшествия.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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