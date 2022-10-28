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общество

Около 5 тысяч семей из Новосибирской области получили выплату по рождению ребенка

Фото Около 5 тысяч семей из Новосибирской области получили выплату по рождению ребенка
Фото Около 5 тысяч семей из Новосибирской области получили выплату по рождению ребенка

Фото pixabay.com

Пенсионный фонд выплатил пособия семьям из Новосибирской области на сумму свыше 118 миллионов рублей.

С начала 2022 года Пенсионный фонд России выплатил пособия 5 тысячам семей из Новосибирской области на сумму свыше 118 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Новосибирской области размер единовременной выплаты с учетом районного коэффициента составляет 24 567,33 рублей на каждого ребенка. На нее может претендовать неработающий родитель, опекун, усыновитель или приемный родитель ребенка. При этом получатель может учиться в заведения высшего, среднего и дополнительного профессионального образования.

Чтобы получить пособие, необходимо обратиться в МФЦ или в клиентскую службу ПФР, до того, как ребенку исполнится 6 месяцев.

Всего в России выплату за рождение ребенка с начала 2022 года получили более 190 тысяч семей. Их сумма составила 4,5 млрд рублей.

Ранее Сиб.фм называл полный список детских пособий и график выплат.

Также с 1 октября в Новосибирской области изменились правила получения детских пособий на детей от 8 до 17 лет.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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