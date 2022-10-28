"Синюшные лица и ноль закуски": в Новосибирской области проверят загадочную смерть приятелей после застолья

Фото автора и СУ СКР по Новосибирской области

Следователи продолжают разбираться в причинах загадочной смерти двух мужчин в посёлке Станционно-Oяшинский Мошковского района: пока первоначальная версия об отравлении алкоголем не подтверждается.

Резонансный случай отравления, предположительно, алкоголем в маленьком населённом пункте Станционно-Oяшинский произошёл вечером 24 октября. Двое знакомых решили посидеть, поговорить, выпить. 67-летний мужчина пригласил в гости 59-летнего.

«Он не очень разговорчивый был. Откуда мужчины знакомы – никто не знает. Сидели тихо, а утром в квартире обнаружили их тела», — рассказывает проживающий по соседству с погибшим Алексей.

Свидетели говорят, что у мужчин был слегка синюшный цвет лица. На столе – не так много съестного. Одна выпитая бутылка водки и "трёшка" с непонятной жидкостью. Можно было подумать, что пенсионеру стало плохо с сердцем, если бы умер только один человек.

«Следователи и следователи–криминалисты провели осмотр места происшествия. По изъятым вещественным доказательствам назначены судебно-медицинская и химическая судебная экспертизы. Ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу», — сообщили в СУР СК по Новосибирской области.

Так как прямой связи с отравлением алкоголем установлено не было, дело возбудили по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), а не по 238 статье УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). На данный момент готовы результаты судебно-медицинской экспертизы, но она на главные вопросы так и не ответила.

«Судебно-медицинская экспертиза не показала причину смерти. Сейчас назначена химическая экспертиза, по результатам которой можно будет делать выводы,

- рассказал помощник прокурора Мошковского района Иван Яловенко. – Иными словами будет проведена экспертиза, которая определит вид вещества из этих бутылок. На данный момент даже нет информации, что мужчины отравились именно алкоголем».

Следователи изъяли из квартиры погибших пять бутылок разных марок. Какая из них стала роковой – пока так и не ясно. Как сообщает другой источник в правоохранительных органах, не выяснили оперативники и то обстоятельство, где собутыльники приобрели спиртное.

«С места преступления также изъята посуда. Параллельно устанавливаются каналы поставки алкогольной продукции»,

- добавил Иван Яловенко.

Прокуроры из Мошковского района объявили о начале своей проверки. К поискам отравленной водки будут подключены и оперативники, которым предстоит установить возможные каналы поставки. Хотя бытовые преступления на почве выпитого алкоголя в Станционно-Oяшинском случаются довольно часто, но загадочная гибель сразу двух человек после застолья с водкой – это единственный случай за последние несколько лет.